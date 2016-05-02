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    Пеллегрини: «О своем увольнении из «Реала» я узнал от президента «Вильярреала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился воспоминаниями о работе в «Реале», который он возглавлял в сезоне-2009/10.

    «Я бы не сказал, что тренировать «Реал» – это невыполнимая работа. Быть их тренером – честь. Но нужно понимать, что тренеру «Реала» придется иметь дело с политикой, которая играет большую роль.

    Там есть люди, которые будут вмешиваться в твою работу, не имея соответствующих футбольных знаний. Если ты позволяешь таким людям мешать тебе и поддаешься влиянию политической составляющей, то ты не готов к этой работе.

    У меня остались только хорошие воспоминания о «Реале». Мне жаль, что я не выиграл Примеру, хотя это в любом случае был бы мой первый и последний трофей. Я знал, что меня уволят, потому что Флорентино Перес сказал об этом президенту «Вильярреала» Фернандо Роигу, а тот сказал мне», – отметил Пеллегрини.

    Источник: Goal.com

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    02.05.2016 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 мая 2016, 10:47

      Стукачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 3 мая 2016, 01:26

      в гнилом клубе всегда так

      -1
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