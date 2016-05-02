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    Юрист «Шахтера» пригрозил Шовковскому уголовной ответственностью

    Юрист «Шахтера» Андрей Харитончук прокомментировал высказывание вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского.

    После матча этих команд, в котором победу со счетом 3:0 одержал «Шахтер», Шовковский посоветовал игроку соперников Тарасу Степаненко «подумать о своей безопасности, поскольку он живет в Киеве».

    «Заявление Шовковского как минимум – безответственно, как максимум — влечет уголовную ответственность.

    Если то, к чему призывает Шовковский, приведет к преступлению, то его можно будет рассматривать как подстрекателя. Мы видели, что ультрас Динамо отреагировали на его заявления, что только подтверждает, что они восприняли угрозу как руководство к действию. Они заявили, что этого так не оставят. Если что-то произойдет, мы знаем где искать подстрекателя преступления. Согласно пункта 2 ст. 29 Уголовного кодекса Украины, подстрекатель отвечает за содеянное наравне с исполнителем, вплоть до лишения свободы», – сказал Харитончук.

    Напомним, после третьего гола в ворота «Динамо» Степаненко продемонстрировал болельщикам киевлян эмблему «Шахтера», что послужило поводом для массовой драки.

    Источник: Football.ua

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    02.05.2016 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 6 мая 2016, 03:20

      ой блин иди дамой.. эти блин войны между динамо и шахтой уже всю страну заеб... Биба Боба два доблае..... У остальных клубов все норм, а эти вечно писями меряются..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      deamonson 3 мая 2016, 20:39

      Вот она свобода слова в действии.... нет слов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 2 мая 2016, 21:35

      так пишите заявление на эту суку.в чем проблема?

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