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    Эмери: «Коноплянка растет в нашей команде»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Шахтером» (2:2) рассказал о том, какую роль для в команде играет украинский хавбек Евгений Коноплянка.

    «Что касается Коноплянки, то в нашем клубе доверяют этому игроку. Мы уверены, что он покажет свои лучшие качества в следующих матчах. Он еще сможет помочь команде, в том числе и в ответном матче, сделать свой вклад в общий результат.

    Чего ему не хватает для основного состава? На самом деле изменения уже есть. В каждом чемпионате есть свои особенности, своя специфика. Он уже растет в нашей команде, уже великий футболист», — сказал Эмери.

    В текущем сезоне Коноплянка сыграл в составе «Севильи» 48 встреч, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: ua.tribuna

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    29.04.2016 06:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 мая 2016, 08:29

      Это он кому-то шепнул: "Конопля нужна каждому члену команды"

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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 29 апреля 2016, 06:39

      Великим рановато называть.

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