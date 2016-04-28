Алли дисквалифицирован до конца сезона

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли на три игры, оставшиеся до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Причиной такого наказания послужило неподобающее поведение 20-летнего игрока в матче 35-го тура против «Вест Бромвича». Напомним, что на 26-й минуте встречи Алли рукой нанес удар в область живота хавбеку «дроздов» Клаудио Якобу. Отметим, что судейская бригада, работавшая на встрече, не заметила грубость молодого англичанина, однако эпизод был запечатлен телекамерами и разобран впоследствии.

В текущем сезоне Алли провел за «Тоттенхэм» 46 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Также он удостоился награды лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша АПЛ.