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    Дмитрий Черышев: «Коноплянка даже немного опешил от того, как его встретили во Львове»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о том, как Евгений Коноплянка отреагировал на внимание, которое оказали игроку журналисты и болельщики во Львове. В этом городе «Шахтер» сыграет с «Севильей» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

    «Со стороны заметно, что есть нервозность. Но больше всего его удивило то, как встретили в аэропорту и гостинице. Там было много прессы, много людей, просивших совместное фото и автографы. Женька даже немного опешил.

    Сейчас мы уже приближаемся к финалу, каждый матч очень дорог. Поэтому мы прилетели за два дня, чтобы спокойно подготовиться и быстрее адаптироваться», – сказал Черышев.

    Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    28.04.2016 01:44
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