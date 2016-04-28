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    Гвардиола: «На протяжении 75% времени мы показывали футбол высшего уровня»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    «Думаю, мы сыграли хорошо, а это непросто против таких команд, как «Атлетико». На протяжении 75% времени матча мы показывали футбол высшего уровня. У нас было много моментов.

    «Атлетико» – топ-команда, которая играет очень, очень хорошо. Нам нужен всего один гол. Не уверен, что многие команды сумели бы создать столько моментов в полуфинале Лиги чемпионов», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 00:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +142

      SERG63 29 апреля 2016, 14:42

      Поздравляю Атлетико.Рад буду если финал будет испанским.

      0
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      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 28 апреля 2016, 11:28

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 28 апреля 2016, 10:55

      Я насчитал три. С учетом почти гола Торреса. Получается 2.

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 апреля 2016, 06:44

      Готовь показывать в Ман. Сити. высший уровень.

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