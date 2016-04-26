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    «Челси» расстанется с Фалькао

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который на правах аренды выступает за «Челси», покинет лондонский клуб летом.

    По информации источника, представители «Челси» сообщили футболисту, что клуб более не нуждается в его услугах и не собирается выкупать у монегасков его контракт.

    Сообщается, что Фалькао получил разрешение на переговоры с другими клубами. Напомним, одним из претендентов на колумбийца считается «Рома».

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Фалькао провел десять матчей и забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.04.2016 22:33
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 27 апреля 2016, 00:10

      Первый игрок на моей памяти, который хорошо играл в атлетико, но потом нигде не заиграл.
      PS сделай умное лицо, как будто эти комменты важны кому-то вообще

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > Lordfrax 27 апреля 2016, 01:05

      Порту

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > AZ 27 апреля 2016, 10:05

      в порту он играл до атлетико(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 27 апреля 2016, 00:00

      и правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 26 апреля 2016, 23:52

      Нормального шанса не дали показать себя,жалко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 26 апреля 2016, 22:50

      Во бля удивили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 26 апреля 2016, 22:41

      отправиться в Манчестер

      0
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