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    Уткин: «Уверен, «Реалу» слегка осточертело вылетать из Лиги чемпионов на стадии полуфинала»

    Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

    «Манчестер Сити» – очень опасный соперник. «Реал» сильнее, и в частности, хорош сейчас. Но бывает такой эффект… «Сити» доигрывает последние матчи в нынешнем виде. И это была славная охота, если оглянуться назад: команда, собранная силой денег, добившаяся первых успехов под сенью эффектно повязанного шарфа Манчини, разобранная на мельчайшие шестеренки, тщательно смазанная и снова собранная Пеллегрини по прозвищу Инженер. У этой команды в голове опыт, а в ушах песенка «после нас – хоть потоп».

    Но «Реал» тем не менее класснее и сильнее. Вот и вся интрига. Да и потом: «Барселона» регулярно выходит в финал, «Бавария» там практически живет – «Реал» попадает туда значительно реже них. Уверен, им это слегка осточертело. А что делать – ясно: сыграть предельно собранно», – отметил Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.04.2016 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 апреля 2016, 21:39

      А МС как будто не осторчетело лажать в ЛЧ

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      Рейтинг: +21

      barabashka 26 апреля 2016, 20:45

      Слегка осточертели и Уткин, и Реал. Мансити вперед! А вообще я за Атлетико буду болеть

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