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    Видаль: «Надеюсь, останусь в «Баварии» до завершения своей карьеры»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», а также заявил, что хотел бы играть в мюнхенском клубе до конца своей карьеры.

    «Благодаря своим успехам и достижениям я оказался в лучшей команде мира. Надеюсь, остаться здесь до той поры, пока не закончу карьеру. Сейчас я отлично знаю своих партнеров по команде. Мы больше чем команда, мы как семья, и это добавляет уверенности.

    Лига чемпионов? Думаю, победа в ней – это наиболее важный титул для любого игрока, и я надеюсь, что в этом году мне удастся достичь этого и продолжить свой рост. Я считаю, что «Бавария» фаворит противостояния, за счет тех игроков, которые у нас есть, за счет нашего тренера, за счет того, что он делает, потому что «Бавария» всегда доставляет проблемы любому сопернику на этой стадии турнира. Любой команде будет очень тяжело обыграть нас», – заявил Видаль.

    Источник: Goal.com

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    26.04.2016 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 апреля 2016, 16:44

      «Благодаря своим успехам и достижениям я оказался в лучшей команде мира" - странно он ведь ни когда не играл в барселоне

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 26 апреля 2016, 15:53

      молчи, соскочит с атлетико

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