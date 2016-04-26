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    Будущий стадион «Зенита» будет носить название «Крестовский»

    Строящийся в Санкт-Петербурге на Крестовском острове стадион, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 получил название «Крестовский». Об этом сообщил городской комитет по культуре. Решение принималось Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимическая комиссия).

    «Строящийся футбольный стадион в Петербурге получил название «Крестовский», одноименное своему географическому местоположению. Напомним, что в результате социологического опроса жителей города в поддержку данного варианта высказались 30,3% петербуржцев», – говорится в сообщении городского комитета по культуре.

    Ожидается, что в этом году на стадионе будут завершены все общестроительные работы. Напомним, что ранее вице-губернатор города Игорь Албин сообщал о том, что после проведения Кубка конфедераций-2017 арена перейдет в управление «Зениту».

    Источник: Р-Спорт

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    26.04.2016 12:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +49

      GIN-kun 27 апреля 2016, 21:48

      А чего не Кресты не назвали?
      Верните им. Кирова!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 27 апреля 2016, 01:12

      ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 26 апреля 2016, 22:15

      ГовноБомжАрена,РаспилБаблоАрен
      а,НаёбСтрой Стедиум...есть куча вариантов отразить в названии уёбищность этого сооружения

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 26 апреля 2016, 19:28

      Более приемлем будет-"Бомжатский".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 26 апреля 2016, 19:07

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 26 апреля 2016, 18:46

      Мдаа,более дерьмового названия не придумать что ли было?

      2
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 26 апреля 2016, 18:28

      Почему не "Имени Геннадия Орлова"?

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 18:20

      Лучше бы Котовский...какая голова,такова и игра

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 26 апреля 2016, 18:03

      Мутко надо было назвать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 26 апреля 2016, 17:34

      Я тоже поддерживаю назвать стадион "Боярский"! А если без толерантности то "Бомжарский" :)

      2
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