Туре поздравил Мареза с победой

Mahrez заслуживает приза.
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поздравил игрока «Лестера» Рияда Мареза с завоеванием приза лучшему игроку сезона в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
«Мои поздравления Марезу – лучшему игроку сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Приятно видеть победу моего африканского брата», – написал Туре в Twitter.
Стоит отметить, что 25-летний алжирец стал первым игроком из Африки, получившим данную награду.
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— Yaya Touré (@YayaToure) 25 апреля 2016 г.