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    Туре поздравил Мареза с победой

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поздравил игрока «Лестера» Рияда Мареза с завоеванием приза лучшему игроку сезона в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

    «Мои поздравления Марезу – лучшему игроку сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Приятно видеть победу моего африканского брата», – написал Туре в Twitter.

    Стоит отметить, что 25-летний алжирец стал первым игроком из Африки, получившим данную награду.

    Источник: Twitter

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    26.04.2016 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 26 апреля 2016, 12:39

      Mahrez заслуживает приза.

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 > FRZZ 27 апреля 2016, 04:29

      как и весь Лестер!

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