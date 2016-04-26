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    Суаресу мало 10 миллионов в год в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на улучшение своего действующего контракта по окончании текущего сезона. На данный момент зарплата Суареса составляет около 10 миллионов евро в год.

    Сам Суарес уверен, что по результатам этого чемпионата заслужил поднятие зарплаты. В клубе с ним согласны, но переговоры пока не начинались.

    Напомним, что Суарес перебрался в Каталонию из «Ливерпуля» два сезона назад. Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне он провел на поле 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 34 гола и отдал 13 результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    26.04.2016 10:11
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 27 апреля 2016, 00:19

      Так вот восхищаешься игрой некоторых футболистов, а потом читаешь такие новости и понимаешь, что все это ради денег. Грустно как-то.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Mr.Kramer 27 апреля 2016, 18:00

      Зачем считать чужое?Футбол смотри, а не в карман заглядывай.

      1
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      ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer > Тraumtanzеr 28 апреля 2016, 17:18

      До их денег мне дела нет, просто ценности немного другие стали.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 26 апреля 2016, 18:03

      у кусачих кусачие цени

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 26 апреля 2016, 16:02

      да пусть едет в Китай и рубит бабло

      1
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 26 апреля 2016, 15:53

      Все им мало, и Суаресу.. и Неймару.. Один Месси молчит и спокоен.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 апреля 2016, 15:49

      На данном этапе в принципе заслуженное требование.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 26 апреля 2016, 14:39

      надо о чемпионстве думать, а не о деньгах

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 апреля 2016, 14:12

      Да

      0
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 26 апреля 2016, 14:01

      Какие-то редактора вялые у Бомбардира. Во-первых, в статье (из источника) сказано, что "Барселона" собирается провести переговоры летом 2017 года, во-вторых, не Суарес считает, что он заслужил (хотя это может тоже имеет место), а администрация клуба так считает, в-третьих, зачем делать такое провокационное название, хотите Соккер перепрыгнуть?

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 апреля 2016, 13:47

      До Ибрагимовича ему еще расти и расти...тот сотню с китайцев требует

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Kulimen 26 апреля 2016, 14:35

      Кто мне минус поставил?)

      -1
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      Рейтинг: +14

      беха5151 26 апреля 2016, 13:25

      это много для тебя

      0
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