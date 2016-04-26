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    Гамейро: «Барселона»? Посмотрим…»

    Нападающий «Севильи» Кевин Гамейро признался, что ему комфортно играть в этой команде, даже учитывая интерес со стороны «Барселоны».

    «Интерес со стороны «Барселоны»? Сейчас у меня есть еще два года контракта с «Севильей». Я спокоен и счастлив здесь. Меня любят болельщики, я хочу больше сделать для команды. Клуб придал мне уверенности в своих силах и сейчас я думаю только о том, чтобы принести пользу «Севилье». А что будет дальше – увидим», – приводит слова Гамейро радио RTL.

    В текущем сезоне Гамейро сыграл в 31 матче в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 апреля 2016, 09:04

      Да какая Барселона этому буратино)

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