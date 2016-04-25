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    Компани: «Я на сто процентов здоров»

    Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани полностью оправился от травмы икроножной мышцы. Он готов выйти на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала».

    «Я на сто процентов здоров. К сожалению, приходится работать интенсивнее, чтобы поскорее вернуться в строй после травмы, но все прошло хорошо.

    Чтобы дойти до этой стадии, надо биться не жалея себя. Мы сумеем навязать борьбу, если будем играть так, как можем. Впереди матч с одним из величайших клубов всех времен. Завтра у наших болельщиков будет возможность сыграть важную роль.

    Надеюсь, что Кевин де Брюйне завтра выдаст лучший матч в карьере. Это необходимо всей команде. Кевин умеет доставлять проблемы», – сказал Компани.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 16:39
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