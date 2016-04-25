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    Серия А. «Рома» и «Наполи» побьются за попадание Лигу чемпионов

    «Рома» и «Наполи» сыграют между собой в матче 35-го тура Серии А. Неаполитанцы идут вторыми в турнирной таблице, опережая римлян на пять очков. В случае победы «волки» сумеют сократить отрыв до двух очков.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 25 апреля 2016, 19:33

      тупое название, обе команды будут играть в ЛЧ.

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