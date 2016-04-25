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  • Телеведущий Дибров: «Футбол в Ростове – религия, я обязан верить в чемпионство команды»

Телеведущий Дибров: «Футбол в Ростове – религия, я обязан верить в чемпионство команды»

25 апреля 2016, 00:07
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Известный телеведущий Дмитрий Дибров, являющийся болельщиком «Ростова», поделился впечатлениями от победного матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Футбол в Ростове – это религия, как и в Петербурге. Меня еще ребенком отец брал на стадион. В городе стоит памятник уроженцу ростовскому герою Виктору Понедельнику. Разгромная победа «Ростова» над «Зенитом» – гордость для города. Сегодня был показан сольный футбол. Гол Сердара Азмуна – сольная композиция. А какой гол забил Александр Ерохин. В ростовском футболе долгое время было ситуация, когда некому было забивать. Хорошо распасовывали, а вот с завершающей стадией было хуже. Важно, что сегодня было кому забивать.

Я обязан верить в чемпионство «Ростова». Курбан Бердыев – интересная фигура. Раньше мы говорили о талисманизме Гуса Хиддинка, но так этот талисман не к чему и не привел. А Бердыев – совсем другое дело. Показателен момент: Андре Виллаш-Боаш спрятался за козырек тренерской скамейки, что видно его не было, а Бердыев весь матч бегал на бровке, размахивая руками. Сидя на трибуне, смотрел на лицо Алексея Миллера, и подумал, что игроки «Зенита» лишатся зарплатки. Правда, вряд ли они это заметят.

Я бы рад часто ходить на футбол, но устроился на работу телеведущим. Профессия не трудная, но требует присутствия. Сегодня же оказался в Ростове. Снимаем передачу, в которой в прямом эфире с руководителем города обсуждаем животрепещущие проблемы. Сегодня удалось совместить работу и боление с земляками», – сказал Дибров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (1)
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Inks
1461569012
Где был этот Дибров, когда Ростов из года в год болтался около зоны вылета? Сейчас выполз и закудахтал, предсказуемо
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