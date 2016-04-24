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    Сафонов: «Если ЦСКА не обыграет «Динамо», с мечтами о золотых медалях придется попрощаться»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей встрече 25-го тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Динамо» успех со счетом 2:1 будут праздновать красно-синие.

    «Обеим командам очки необходимы, как воздух. Хотя обе сейчас выглядят неважно в физическом плане. Если ЦСКА не выиграет в этом матче, то с мечтами о золотых медалях армейцам придется попрощаться», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 15:52
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