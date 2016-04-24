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    АПЛ. «Лестер» постарается продемонстрировать свои чемпионские амбиции в матче с «Суонси»

    В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги лидер чемпионата «Лестер Сити» примет на своем поле «Суонси Сити». После ничьи «лис» в прошлые выходные в матче с «Вест Хэмом», отрыв команды Клаудио Раньери от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» сократился до пяти очков. «Шпоры» не намерены терять очки в последних четырех играх сезона, а значит хозяевам сегодняшнего матча придется серьезно попотеть, чтобы сохранить комфортный задел перед командой из Лондона до заключительных туров чемпионата.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 18:15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 24 апреля 2016, 17:40

      Тотен вперед!!!

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