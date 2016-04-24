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Рядом со стадионом ЦСКА появится парк с центром современного искусства

24 апреля 2016, 09:58
3

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о планах города благоустроить территорию рядом с новым стадионом ЦСКА, который планируется открыть этим летом.

«В настоящее время завершается проектирование парка. Уже в следующем году он должен быть готов. Это будет красивая благоустроенная территория, здесь со временем построят центр современного искусства, неподалеку откроется стадион ЦСКА. Также будут организованы пешеходные прогулочные зоны», — заключил Хуснуллин.

Источник: Бомбардир.ру
ЦСКА
Комментарии (3)
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koli4ka
1461486344
А ипподром с конями в парке будет, скульптуры, как на аничковом мосту
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VIPded
1461488108
Скорее бы!!! Успехов ЦСКА и Москве!
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