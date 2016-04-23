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    Аленичев: «Спартаку» требуется усиление состава»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что московская команда нуждается в кадровом усилении. Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

    «Перестановки, конечно, нужны, требуется усиление. Это банальные вещи. Но сейчас, на данный момент, у нас есть все те, кого вы видите, те, кто выходят в стартовом составе. Крайне необходимо в ближайшее время, но после окончания чемпионата, сделать изменения в составе, и они будут. Но все-таки нужно определиться с вектором развития команды и с теми, с кем нам идти дальше. Я прекрасно понимаю болельщиков», – сказал Аленичев.

    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2016 19:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 апреля 2016, 20:40

      Сам догадался?

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 23 апреля 2016, 20:22

      Да уж Валеру ругали за вторые и третьи места а состав тоже был далеко не сильнейший,

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 23 апреля 2016, 20:10

      Уж 15 лет усиливаетесь.

      2
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 23 апреля 2016, 19:59

      Ещё бы Федун наконец понял что нужно не усиление а полная замена состава за исключением 4-5 человек! А остальных на трансфер! Да потеря денег но кто виноват ? За все в этой жизни приходиться платить!

      2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 апреля 2016, 19:50

      Дмитрий Анатольевич вспомните пожалуйста свои слова в зимнее трансферное окно где вы говорили,что команда укомплектована на 100%. Вы уж определитесь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +42

      Zmeu' > mahan 23 апреля 2016, 20:06

      Я бы не стал вешать всех собак на Диму! Игроков хороших разогнали а на новых хороших денег не дали ! Что ему ещё говорить кроме ,как кто есть с теми и будем играть.

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 апреля 2016, 19:50

      Непонятная речь дмитрия бердыевича!)

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