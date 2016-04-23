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    «Вест Хэм» готов предложить 31,5 миллиона за Батшуайи

    Нападающий «Марселя» Миши Бaтшуайи может перебраться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы потратить на приобретение игрока 31,5 миллиона фунтов.

    Другой лондонский клуб «Тоттенхэм» также не против заполучить 22-летнего бельгийца. Отмечается, что таким образом наставник «шпор» Маурисио Покеттино хочет снизить нагрузку на основную ударную силу команды в лице Гарри Кейна. Также Батшуайи входит в сферу интересов «Ювентуса».

    В текущем розыгрыше Лиги 1 футболист провел 33 поединка, забив 15 мячей.

    Источник: The Sun

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    23.04.2016 12:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 23 апреля 2016, 13:50

      АПЛ уже никого не шокирует, если молотобойцы его купят. Как была самая сильная лига, так и осталась! Жду не дождусь, когда ФА решат проблему с множеством игр в боксинг дэй и упрощением системы прохождения команд в кубках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 23 апреля 2016, 13:47

      А уйдет в "Реал".

      -2
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      Рейтинг: +429

      sold93 > 18JG 23 апреля 2016, 14:57

      кому он нужен, этот Реал?

      0
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