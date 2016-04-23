Рамос: «Лучшие футболисты должны быть в «Реале». По-моему, Де Хеа – один из лучших»

Чем вас Навас не устраивает? Блестяще же справляется с тем задачами,которые стоят перед ним!!!
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в мадридский клуб.
«Говорить о футболистах из других команд было бы не очень уважительно по отношению к моим одноклубникам, но я всегда утверждал, что лучшие игроки должны выступать за «Реал».
И если руководство клуба решит подписать Де Хеа, то так тому и быть. По-моему, он – один из лучших», – сказал Рамос.