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    Рамос: «Лучшие футболисты должны быть в «Реале». По-моему, Де Хеа – один из лучших»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в мадридский клуб.

    «Говорить о футболистах из других команд было бы не очень уважительно по отношению к моим одноклубникам, но я всегда утверждал, что лучшие игроки должны выступать за «Реал».

    И если руководство клуба решит подписать Де Хеа, то так тому и быть. По-моему, он – один из лучших», – сказал Рамос.

    Источник: ESPN

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    23.04.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 апреля 2016, 16:29

      Чем вас Навас не устраивает? Блестяще же справляется с тем задачами,которые стоят перед ним!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 апреля 2016, 10:14

      Лучше игроки в реале? Кроме роналду модрича я там не вижу игроков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 23 апреля 2016, 07:32

      Навас тоже в порядке

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      Рейтинг: +40

      Aiur 23 апреля 2016, 03:09

      Согласен!

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