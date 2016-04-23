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    «Ювентус» готов доплатить «Реалу» 25 миллионов, чтобы сохранить Морату

    «Ювентус» намерен сохранить в клубе нападающего Альваро Морату, правом выкупа которого обладает «Реал».

    Переход Мораты два года назад обошелся «Ювентусу» в 20 миллионов евро, и сейчас туринский клуб готов заплатить «Реалу» еще 25 миллионов, чтобы мадридцы не воспользовались своим правом выкупа. Согласно условиям контракта, «Реал» может выкупить Морату за 30 миллионов евро.

    Сообщается, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта собирается в Испанию для заключения сделки.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.04.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Rus_Football Na_DNE 23 апреля 2016, 12:05

      Зачем такие деньги переплачивать за обычного нападающего, когда в России есть отличные свободные агенты

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