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    Бундеслига. «Герта» уступила «Баварии», «Боруссия» Д разгромила «Штутгарт» и другие результаты

    В матче 31-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях обыграла «Герту» – 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли голы в исполнении Артуро Видаля и Дугласа Косты.

    В других встречах «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт», «Кельн» оказался сильнее «Дармштадта», «Ингольштадт» сыграл вничью с «Ганновером».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

    Вольфсбург – Аугсбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Финнбогасон, 1; 0:2 – Алтынтон, 57.

    Штутгарт – Боруссия Д – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кагава, 21; 0:2 – Пулишич, 45; 0:3 – Мхитарян, 56.

    Кельн – Дармштадт – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Модесте, 4; 1:1 – Гондорф, 12; 2:1 – Модесте, 35; 3:1 – Риссе, 52; 4:1 – Риссе, 75.

    Герта – Бавария – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Видаль, 48; 0:2 – Коста, 79.

    Ингольштадт – Ганновер-96 – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Моралес, 10; 2:0 – Хартманн, 25; 2:1 – Сакаи, 58; 2:2 – Кийотаке, 82.

    Удаление: Брежери, 20.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 18:21
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