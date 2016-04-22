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    Зидан: «Роналду нужно немного притормозить»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Криштиану Роналду, из-за которой футболист пропустит матч 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано».

    «Ничего серьезного с Криштиану не произошло, но против «Райо» он не сыграет. Нам придется немного притормозить его, но он и сам знает, что не сможет играть. Он бы хотел выйти на поле, но останется дома.

    Он бы не играл, даже если бы это был финал – это было бы слишком рискованно. Мы думаем о матче во вторник и до этой игры будем ежедневно следить за развитием событий», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2016 20:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 11:58

      Зидан: «Реал нужно немного притормозить»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 23 апреля 2016, 11:13

      беда какая... матч потеряет всю свою привлекательность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 апреля 2016, 02:11

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 22 апреля 2016, 21:17

      Что без него не обыграют Вальеконо!!!???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > шеффилд таун 22 апреля 2016, 23:32

      Нет конечно... риу ташит ташит... без него они рому даже не прошли бы... про волков молчу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 22 апреля 2016, 20:49

      Здоровья ему.

      4
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