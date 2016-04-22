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    Пеллегрини: «Даже если бы я дважды выиграл ЛЧ и АПЛ, в клуб все равно пришел бы Гвардиола»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что его успехи не могли повлиять на приглашение в клуб Хосепа Гвардиолы. Напомним, нынешний наставник «Баварии» возглавит манкунианцев летом.

    «Клуб всегда хотел работать с Гвардиолой, и это логично, потому что их отношения длятся еще с тех времен, когда он был в «Барселоне».

    Пеп был готов к предложениям, и было ясно, что они собираются пригласить его, когда он освободится. Даже если бы я выиграл две Лиги чемпионов и две АПЛ, Гвардиола все равно пришел бы в «Манчестер Сити», – сказал Пеллегрини.

    Источник: talkSPORT

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    22.04.2016 19:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 23 апреля 2016, 06:23

      с такой комои плестись да давно надо было уволить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 22 апреля 2016, 20:58

      да нифига мудень , тебе сколько раз шанс давали

      1
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