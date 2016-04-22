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    Промес: «Ван Гаал – сумасшедший, с ним тяжело работать»

    Нападающий «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес назвал самого эмоционального тренера, с которым ему приходилось работать.

    «Ван Гаал! Абсолютно сумасшедший. С ним тяжело работать, и не все с этим справляются – взять тех же Ди Марию и Фалькао. Но я его уважаю. Он подарил мне дебют в профессиональном футболе.

    Могу рассказать про него историю. Как-то раз на тренировке он сказал, что все должны играть только левой ногой. Но я правша. Понимаете, да? При любой возможности я старался сыграть так, как мне удобно. После чего раздавался крик: «Промес, я все вижу!» Я думал: черт возьми, как он это делает? Каждый раз, когда я хотел сыграть правой ногой, смотрел, не следит ли он за мной», – сказал Промес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2016 16:30
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