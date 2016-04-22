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    Фабрегас: «В какой-то момент я понял, что не знаю, как играть в футбол»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своих проблемах в лондонском клубе по ходу нынешнего сезона АПЛ.

    «Первые месяцы сезона были очень сложными. Я потерял уверенность в себе. Дошло до того, что после поединка с «Борнмутом» я осознал, что не знаю, как нужно играть в футбол. Не имел понятия, что делать с мячом после того, как принял его.

    К счастью, в последнее время все вернулось на круги своя. Теперь я играю хорошо. Важно не само падение, а то, сумел ты после него подняться, или нет», – сказал Фабрегас.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2016 14:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 апреля 2016, 17:09

      Важно то,что сейчас опять матч с борнмутом,а ты только щас понял,что нужно было делать с мячом тогда,в первом круге!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Romio-xxx 22 апреля 2016, 20:00

      ))))

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