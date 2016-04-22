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    «Манчестер Сити» обходит конкурентов в борьбе за Стоунса

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунс продолжает приковывать к себе внимание селекционеров крупнейших клубов. 21-летний футболист проводит не самый впечатляющий сезон, но это не мешает говорить о возможной его продаже за крупную сумму в ближайшее межсезонье.

    Известно, что в услугах центрального защитника заинтересованы в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне», но наиболее активно в этом смысле ведет себя «Манчестер Сити».

    Напомним, что прошлым летом «Челси» пытался заполучить Стоунса, но трижды «Эвертон» отклонял предложения, последнее из которых было на сумму 37 миллионов фунтов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.04.2016 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 апреля 2016, 08:23

      Сити хочет всех центральных защитников скупить и на лавку

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