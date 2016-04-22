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    Кастори: «Был уверен, что сможем обыграть «Милан»

    Главный тренер «Карпи» Фабрицио Кастори уверен, что его команда была близка к победе над «Миланом» в матче 34-го тура Серии A.

    «Сегодня мы продемонстрировали хороший футбол. Ничья стала справедливым результатом. Мы рады тому прогрессу, которого достигли в последние несколько недель. Это позволило нам немного обезопасить себя от зоны вылета. Теперь мы должны продолжать в том же духе.

    Изначально я рассчитывал играть с «Миланом» на контратаках. Одна из них закончилась спасением Доннаруммы, а во втором мы сами сплоховали. Был уверен, что мы сможем обыграть «Милан», но ничьей мы тоже довольны. Мы не дали сопернику забить свои моменты и действовали, как настоящая команда», – приводит слова Кастори Mediaset Premium.

    Матч 34-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Карпи» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2016 06:54
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