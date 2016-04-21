Головин: «Постараемся победить «Зенит» в финале Кубка России»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который отметился дублем в полуфинальном матче Кубка России с «Краснодаром», отметил поддержку болельщиков клуба.

«Мы все герои! То, что удалось забить – очень хорошо, но здесь есть большая доля везения. Установка была обычной – попытаться стать лидерами на поле, атаковать. Думаю, у нас это получилось. Хорошо, что удалось забить три мяча.

Забивал и раньше такие голы, но только на юношеском уровне, в летнем первенстве за команду 1996 года рождения. Примерно такой же гол был.

Какие ожидания от финала? Выйдем с боевым настроением, постараемся победить. Большое спасибо нашим болельщикам! Их поддержка очень важна для нас», – сказал Головин.

Напомним, что финал Кубка России пройдет в Казани 2 мая.