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Зидан: «Реал» продолжает борьбу за чемпионство»

21 апреля 2016, 08:30

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

«Нам удалось провести эту встречу на хорошем уровне. Мы отлично играли с первой минуты поединка, а также хорошо оборонялись. Понравилось выступление и отдача каждого игрока.

К сожалению, в чемпионской гонке не произошло никаких изменений. Но мы продолжим вести борьбу за золотые медали и сделаем все возможное для победы в каждом матче», – отметил Зидан.

Напомним, что по итогам 34-х туров «Реал» имеет на своем счету 78 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая на один балл от «Атлетико» и «Барселоны».

Источник: Football Espana
Испания. Примера Реал Вильярреал Зидан Зинедин
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