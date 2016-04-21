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    «Челси» и «МЮ» заинтересованы в приобретении Гризманна

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн попал в сферу интересов ведущих английских клубов. На 25-летнего форварда претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые заинтересованы в покупке футболиста в ближайшее трансферное окно.

    Отмечается, что руководство мадридского клуба не намерено продавать одного из лучших игроков своей команды. Сумма отступных за француза составляет 80 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна, забившего в этом сезоне чемпионата Испании 20 голов в 34 матчах, заинтересован «ПСЖ».

    Источник: Daily Mail

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    21.04.2016 07:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 апреля 2016, 15:32

      единственный нормальный человек в атлетико, убегай оттуда, пока шакалиный стиль команды не передался и тебе

      0
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      Рейтинг: +17

      pivovar 22 апреля 2016, 08:26

      Европа штампует таланты! Где наши?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > pivovar 22 апреля 2016, 13:12

      Откуда им взяться?
      1 Страна" закрывается" (лимит на легионеров)- нет конкуренции.
      2 Деньги вкладываются в "грандиозные" проекты, типа ЧМ, а там и деньги попилить можно и пиар эффект большой.
      Где хотят вырастить талантливою молодежь, деньги вкладывают в массовый спорт, в детские СШ, правда не по пиаришся и денег не уворуешь.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 18:27

      Антоша, радуй своих матрасников, они же преданные...

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 апреля 2016, 12:44

      Мда,МЮ всех что ли скупить хотят?

      -1
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