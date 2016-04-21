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    Торрес впервые в карьере забил в пяти матчах подряд

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал автором единственного и победного мяча в матче 34-го тура Примеры против «Атлетика». Таким образом, игрок отличился в пятой игре подряд, что случилось впервые в его карьере.

    Напомним, Торрес поражал ворота «Гранады», «Эспаньола» и «Бетиса» в трех предыдущих турах чемпионата. Также игрок записал на свой счет один гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

    В текущем сезоне Торрес стал автором девяти мячей и четырех голевых передач в 26-ти встречах Примеры.

    Источник: Squawka Football

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    21.04.2016 01:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 апреля 2016, 20:14

      Возвращайся былой Торрес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 апреля 2016, 17:13

      «в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны»»...
      Вообще-то в четвертьфинальном!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 21 апреля 2016, 09:57

      Есть еще порох...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 апреля 2016, 09:42

      Ну слава Богу, а то в последние годы о нем только плохое говорили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      glumm 21 апреля 2016, 07:16

      ТОповый нап)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 21 апреля 2016, 05:36

      красавчик, прорвало наконецто, а то много не получалось

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 21 апреля 2016, 03:07

      Молодец,искренне рад за него!!

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