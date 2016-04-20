Кононов: «Голы в первом тайме с ЦСКА были пропущены из-за многочисленных ошибок»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в поединке 1/2 Кубка России.

«Заслуженная победа. ЦСКА очень мощно отыграл первый отрезок. Мы много ошибались, ЦСКА создавал моменты, вследствие ошибок пропустили голы в первом тайме. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал.

Смолов? Игра на игру не приходится. Достаточно плотно с ним играли, у него были удары, но не попадал в створ ворот.

Головин очень хорошо проводил до этого все игры. Конечно, просматривали матчи ЦСКА и делали определенные выводы. Он хорошо выглядел, забил два прекрасных гола, особенно первый. Тут и наша ошибка. Еще не смотрел конкретно голы, но прекрасные были удары. Трудно было играть вратарю во всех голах», – сказал Кононов.