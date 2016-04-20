Кубок России. Дубль Головина помог ЦСКА победить «Краснодар»

В полуфинальном матче Кубка России ЦСКА на своем поле уверенно обыграл «Краснодар». В первом тайме дубль на свой счет записал хавбек Александр Головин, а в начале второго тайма Алан Дзагоев довел счет до разгромного. Все, что удалось гостям, так это немного сократить отставание благодаря точному удару Рагнара Сигурдссона. Напомним, в финальной битве армейцам предстоит встретиться с «Зенитом».

Кубок России. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Головин, 35; 2:0 – Головин, 40; 3:0 – Дзагоев, 46; 3:1 – Сигурдссон, 73.

ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса (Панченко, 90+4), Еременко, Головин (Тошич, 78), Оланаре (Набабкин, 90+1).

Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Марков, Каборе, Ахмедов (Вандерсон, 64), Перейра (Ари, 46), Лаборде (Жоаозиньо, 55), Мамаев, Смолов.

Предупреждения: Вернблум, 32; Каборе, 64; Смолов,81;

Удаление: Каборе, 90+2.