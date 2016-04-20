Еременко и Оланаре начнут матч с «Краснодаром» в основе

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА, в котором столичная команда выйдет на поле в полуфинальном матче Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится в среду, 20 апреля, в 19:30 по московскому времени на «Арене Химки».

ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, Игнашевич, А. Березуцкий, Марио Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Головин, Оланаре.

Запасные: Чепчугов, Васин, Тошич, Панченко, Набабкин, Широков, Б. Натхо, Чалов.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист (к), Сигурдссон, Марков, Каборе, Ахмедов, Перейра, Лаборде, Мамаев, Смолов.

Запасные: Дикань, Синицын, Страндберг, Торбинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Газинский, Быстров, Вандерсон, Ари.