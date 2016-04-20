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    Агент Пеллегрини опроверг переговоры с «Зенитом» и «ПСЖ»

    Хесус Мартинес, который является агентом главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, опроверг информацию о переговорах своего клиента с представителями «Зенита» и «ПСЖ».

    «Нет, я не могу подтвердить информацию о том, что сеньор Пеллегрини встречался с представителями «Зенита», это все слухи. Сейчас у Пеллегрини действующий контракт с «Манчестер Сити», а всеми этими разговорами его стараются скомпрометировать. О будущем можно будет говорить позже, по окончании сезона», – заявил агент.

    Напомним, что Пеллегрини считается главным кандидатом на пост наставника «Зенита» после ухода Андре Виллаш-Боаша.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2016 18:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 апреля 2016, 08:56

      А можно всех посмотреть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      liit 20 апреля 2016, 20:25

      ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 20 апреля 2016, 20:03

      Кому охота ехать в помойку РФПЛ!

      Такие поля, условия, какие то лимиты, думаю с этими лимитами, топ тренеры уже к нам не приедут(если только не будут им платить как Мауриньо, ну это просто идиотизм)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 апреля 2016, 18:57

      Не нужен он Зениту!

      2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 18:50

      За такую зарплату и деньги лучше бы Мареза купили или кого нибудь в этом роде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 20 апреля 2016, 18:31

      Господи, он нужен Зениту, как телеге 5-ое колесо. Тренер-неудачник

      3
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