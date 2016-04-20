Клопп хочет сохранить форму Старриджа к Евро-2016

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что оптимально использует форварда Дэниэля Старриджа после его возвращения в строй.

«Если вы считаете, что Старридж мог провести последние 9 матчей с первой до последней минуты, то это ваше мнение. Да, он в великолепной форме, я знаю это. Но будет лучше для всех, если он сохранит эту форму с момента моего прихода в клуб и до чемпионата Европы.

Очевидно, что после такого долгого периода отсутствия нельзя использовать его как апельсин и выдавить из него весь сок до последней капли», – заявил Клопп.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Старридж провел на поле 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал один результативный пас.