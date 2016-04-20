Кубок России. «Краснодар» поспорит с ЦСКА за путевку в финал

В Химках сегодня состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором сыграют московский ЦСКА и «Краснодар». «Быки» набрали неплохой ход на внутренней арене и сегодня они постараются пробиться в свой второй кубковый финал в истории.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!