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    «Лестер» обеспечил себе место не ниже третьего по итогам сезона в АПЛ

    В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с«Ньюкаслом» (1:1).

    Этот результат гарантировал «Лестеру» место не ниже третьего в нынешнем розыгрыше АПЛ. «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут одновременно обойти лидера из-за того, что в 37-м туре «канонирам» и «горожанам» предстоит очная встреча.

    При этом участие «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно может не позволить «Лестеру» с третьего места выйти в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую. Если оба английских клуба выиграют еврокубки, то по действующим на сегодняшний день правилам «Лестер» должен будет начать свое выступление в ЛЧ с квалификации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 00:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      Dragon799 21 апреля 2016, 10:37

      Даешь финал Лиги Чемпионов Лестер - Ростов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 20 апреля 2016, 16:40

      Им этого мало!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 20 апреля 2016, 10:35

      Чемпионство пусть обеспечивают! Шпоры не пускать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 апреля 2016, 09:37

      1 место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 20 апреля 2016, 09:34

      только 1 место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      pivovar 20 апреля 2016, 08:53

      Календарь тяжелый у лис. У Тотенхэма соперники проще может выиграть оставщиеся 4 матча. Болеем за ЛИС

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 апреля 2016, 08:44

      Да ещё чуточку и БУДУТ ЧЕМПИОНАМИ!!!

      1
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      Рейтинг: +161

      gandyv 20 апреля 2016, 08:19

      Только чемпионство!!!

      1
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      Рейтинг: +37

      Yuras666 20 апреля 2016, 08:15

      Нужно побеждать!!!

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 20 апреля 2016, 07:39

      Хочется,чтобы основной костяк команды не распался вместе с великим тренером! Гордимся за них!

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