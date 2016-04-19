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    Инфантино: «ЧМ-2018 станет первым, где будут использованы видеотехнологии»

    На чемпионате мира 2018 года судьи впервые смогут использовать в своей работе видеотехнологии. Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Мы приняли историческое решение – тестировать «видео-рефери». К чемпионату мира мы будем понимать, как это будет работать.

    В России это будет первый чемпионат мира, где будут использованы «видео-рефери», и это будет большое событие для футбола. Это будет первый чемпионат мира, где у судей будет возможность использовать технологии, и это поможет футболу», – сказал Инфантино.

    Источник: Р-Спорт

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    19.04.2016 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 апреля 2016, 23:36

      Чтобы снова не оказаться в отстающих,уже в следующем сезоне в РФПЛ следует опробовать эти технологии!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 19 апреля 2016, 22:03

      норм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 19 апреля 2016, 21:11

      ну это не факт

      0
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