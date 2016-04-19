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    РФС подаст заявки на проведение финалов ЛЧ и ЛЕ на «Зенит-Арене»

    РФС намерен подать УЕФА заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на новом стадионе «Зенита». Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    «Что касается проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадионе в Санкт-Петербурге, это касается европейской ассоциации (УЕФА), мы подадим туда соответствующие заявки», – сказал Мутко.

    Строительство «Зенит-Арены» было начато в 2007 году, и к сегодняшнему дню, по словам Мутко, стадион готов на 84%.

    Источник: Р-Спорт

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    19.04.2016 18:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 20 апреля 2016, 14:55

      а на самом деле и на 84 процента не готов. мутко всегда преувеличивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 19 апреля 2016, 23:17

      ага...а финалисты наверное его достраивать будут

      4
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      Рейтинг: +78

      msbleff 19 апреля 2016, 23:08

      такой пиздец может творится только в нашей стране. 9 лет строить стадион, зная как миллиарды от туда воруют,закрывать глаза....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 23:05

      Вы его с начало постройте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 19 апреля 2016, 21:46

      В 2030 году

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 19 апреля 2016, 21:06

      Сколько шумихи с Зенит-Ареной, но ведь лучшая и величайшая арена нашей страны - это Лужники! Мало того это арена сборной! Так и улучшайте Лужники, а эти мелкие ремонтные работы, из-за которых сейчас их закрыли, такая дикая туфта. Хотите лучшее, улучшайте то что имеете из лучшего, зачем строить миллион лет что то где то?

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 19 апреля 2016, 20:52

      сколько его можно строить....?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 апреля 2016, 19:55

      Да у нас в Ростове свой стадион достраивают, здесь и сыграем)))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 апреля 2016, 19:26

      Давно пора, ещё бы конечно с российским клубом в финале...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Томь вперёд 20 апреля 2016, 00:12

      Сибирской)))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > ЖОРРО 21 апреля 2016, 17:21

      Не откажусь! )))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Томь вперёд 3 мая 2016, 23:46

      ещё бы)))))

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