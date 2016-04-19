РФС подаст заявки на проведение финалов ЛЧ и ЛЕ на «Зенит-Арене»

РФС намерен подать УЕФА заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на новом стадионе «Зенита». Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Что касается проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадионе в Санкт-Петербурге, это касается европейской ассоциации (УЕФА), мы подадим туда соответствующие заявки», – сказал Мутко.

Строительство «Зенит-Арены» было начато в 2007 году, и к сегодняшнему дню, по словам Мутко, стадион готов на 84%.