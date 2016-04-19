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    Мутко: «Могучий «Зенит» уже заждался нового стадиона»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал понять, что строящийся на Крестовском острове стадион в Санкт-Петербурге будет готов к проведению Кубка конфедераций в 2017 году.

    «Конечно, меня, как и всю страну, волнует проблема завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Сомнений нет, что к чемпионату мира они построят. Были сомнения по Кубку конфедераций, но теперь отступать некуда. Все, Санкт-Петербург — главный город Кубка конфедераций. Стадион готов на 84%.

    Если заказчики и подрядчики строительства стадиона не достигнут договоренности, то мы выступим арбитрами. Им дано 15 дней. Могучий клуб «Зенит» уже заждался нового стадиона», – подчеркнул Мутко.

    Источник: ТАСС

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    19.04.2016 12:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 апреля 2016, 17:52

      могучая стая вороватых чинуш мечтает воровать деньги на строительстве стадиона Зенит еще лет 50,......муДкО воню..й

      5
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 апреля 2016, 17:20

      Страна ждёт новые современные больницы,детсады,достойные пенсии старушкам,чтоб личило тяжёло больных детей государство,а стадионы должны строить частные инвесторы и вообще профессиональный футбол это дело частного капиталла,по крайне мере так во всём мире,Вот строит же сам Галицкий,да и Федун тот же построил и не какого распила бюджетных денег

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > slavutiq70 19 апреля 2016, 17:40

      Дело в том,что Российские клубы нафиг никому не нужны...Их тянут-потянут из бюджета что бы в стране был спорт. А так полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > Ardenn 19 апреля 2016, 23:55

      Вот из-за таких как ты,в стране ОчкО.Мыслить нуна ширше.А скудоумием сейчас не удивишь...И так пол страны дебилов.

      1
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > 19 апреля 2016, 23:57

      И слово то какое заковыристое министр подобрал...маГучий...Может пахучий???Или точнее вонючий.Без газового бабла-ДНО!

      1
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > 19 апреля 2016, 23:58

      И слово то какое заковыристое министр подобрал...маГучий...Может пахучий???Или точнее вонючий.Без газового бабла-ДНО!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > 19 апреля 2016, 23:58

      И слово то какое заковыристое министр подобрал...маГучий...Может пахучий???Или точнее вонючий.Без газового бабла-ДНО!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mutabor0992 20 апреля 2016, 09:42

      Как не посмотришь,кто с Ростова,все в адеквате,видимо климат хороший)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > mutabor0992 20 апреля 2016, 10:52

      Пирог один и тот же -это бюджетные деньги

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 19 апреля 2016, 16:56

      Могучий у Зенита только бюджет.

      3
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 19 апреля 2016, 16:40

      Могучий Мудко! Помоги лучше Алании!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 апреля 2016, 16:25

      Мы дождались, и чё?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 апреля 2016, 16:19

      какой зенит?...ну посмешил...может баблососный?

      1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 апреля 2016, 16:02

      123

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 апреля 2016, 14:41

      Наконец-то страна будет спать спокойно, наворовались, можно немного отдохнуть

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 апреля 2016, 14:03

      В стране кризис,не знаю как в наших двух столицах,а в остальной стране народ в основном всю свою зарплату тратит на еду и кварплату и то не всегда хватает а вы нам про этот стадион,наверное уже получается самый дорогой в мире идёт на рекорд в книгу Гиннесса

      5
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > slavutiq70 19 апреля 2016, 15:46

      "Что бы не случилось у нас всегда праздник, праздник, праздник"
      Дракон. И. Шварц

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > slavutiq70 19 апреля 2016, 15:54

      Как в Древнем Риме - хлеба и зрелищ! Вот их девиз...

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > Denis SPb 19 апреля 2016, 17:07

      В точку

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > 19 апреля 2016, 17:19

      Страна ждёт новые современные больницы,детсады,достойные пенсии старушкам,чтоб личило тяжёло больных детей государство,а стадионы должны строить частные инвесторы и вообще профессиональный футбол это дело частного капиталла,по крайне мере так во всём мире,Вот строит же сам Галицкий,да и Федун тот же построил и не какого распила бюджетных денег

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 19 апреля 2016, 13:39

      зарплаты не платят, выгоняют, народ обнищал, тратя 80% доходов на еду.. а вы про какой то вонючий стадик, товарищ министр МуДко

      2
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      Рейтинг: +16

      Oleg007 > policepnz 19 апреля 2016, 16:55

      да срать он хотел на ваши проблемы

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