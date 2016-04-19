Мини-футбол. Иванова: «Игра шла до первой ошибки»

Голкипер женской Национальной сборной России по мини-футболу Анастасия Иванова подвела итоги первой товарищеской встречи со сборной Португалии.

– Первые впечатления после матча – разочарование. Но расстроились больше не из-за поражения, а из-за того, что не смогли поразить ворота соперника. Не хотелось проигрывать «всухую». Мы что-то делали, старались атаковать. Если бы в первом тайме забили свои моменты, то развитие матча могло пойти совсем иначе. Считаю, что сегодня игра шла до первой ошибки, «до гола». Кто первый забьет, тот и завладеет инициативой. Так получилось, что первыми отличились португалки, удача была на их стороне.

– Удар со штрафного парировать не удалось, но два десятиметровых ты отразила.

– Да, она два раза ударила, я два раза отбила (улыбается). В основном, я делала акцент на один угол. Все-таки, я знала, что она почти всегда бьет именно в тот угол, так было и на чемпионате мира в Гватемале. Конечно, на 100% быть уверенной было нельзя. Когда пробила, руки сами среагировали.

– Возвращаясь к чемпионату мира, что скажешь о самом сопернике? Сильно ли изменился состав?

– Конечно, первым делом я увидела измененную линию вратарей. Как мне показалось, это были не основные голкиперы. Еще заметила, что больше было незнакомых лиц и в полевой зоне. Много молодых девчонок играли. Думаю, что португальцы просматривают в матче с нами свои ближайшие резервы.

– Какие ожидания от ответного матча?

– Конечно, будем настраиваться только на победу. Думаю, что многие сделают для себя определенные выводы, будет новая игра, нужно будет отдавать новые силы. Игра с мячом будет уже более привычная. Сегодня было много моментов, когда мяч у девчонок зажевывался, было немного непривычно. Ждем только победу, будем на нее настраиваться и стремиться к ней.

Игрок Национальной женской сборной России по мини-футболу Анастасия Дурандина прокомментировала поражение в первой товарищеской встрече со сборной Португалии.

– Настя, подведи итоги встречи, почему два разных тайма получилось?

– Для начала выражу слова благодарности принимающей стороне за приглашение и нашему руководству в лице Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России за возможность выезжать на товарищеские матчи с такими сильными командами и в такие необычные места.

Что касается игры, то первый ее тайм мы провели весьма уверенно, считаю. Во втором не хватало уже скорости, точности в передачах, волновались больше почему-то. Возможно, сказалось то, что матч начинался очень поздно по московскому времени, и мы еще не до конца акклиматизировались, что сказалось ближе к концу матча. Не хватало внимания, пошли ошибки, из-за которых пропустили два мяча. Те же фолы во втором тайме говорят о том, что мы не успевали за португалками. Ничего, восстановимся, завтра проведем подробный разбор, еще одну тренировку, сделаем работу над ошибками. Выйдем на паркет, конечно, с желанием победить.

– Что тебя удивило сегодня?

– Было приятно играть при переполненных зрителями трибунах. Всегда приятнее играть, когда есть зрители, и особенно, когда их очень много. Совсем иная обстановка и ощущения. Возможно, и горячая поддержка трибун помогла португалкам во втором тайме нас «дожать».

Знаю, что за нас в России переживало много зрителей и болельщиков. Всем им выражаю благодарность и передаю привет (улыбается)!