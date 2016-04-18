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    Покеттино хочет видеть Артету в тренерском штабе «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Арсенала» Микель Артета после истечения срока контракта с «канонирами» может пополнить тренерский штаб «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино хочет видеть испанца одним из своих помощников.

    Напомним, Покеттино и Артета вместе выступали за «ПСЖ» в 2001-2002-м годах

    «Он симпатичен мне, а я симпатичен ему. Вы в курсе нашей истории в «ПСЖ»: он тогда был 17-летним парнем, а я – капитаном команды.

    Нас связывают теплые отношения, однако я никогда не обсуждаю слухи», – сказал Почеттино.

    Ранее появилась информация, что Артета может стать частью тренерского штаба Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.04.2016 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 апреля 2016, 18:45

      Не хило за него "борятся".

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