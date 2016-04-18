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    Измайлов летом может подписать контракт с одним из клубов

    Агент экс-хавбека сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза заявил, что 33-летний игрок не помышляет о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, и собирается нынешним летом подписать контракт с одним из клубов. Напомним, последней командой россиянина был «Краснодар», за который он выступал в прошлом сезоне.

    – У Марата все хорошо. Он тренируется с командой.

    – В Португалии?

    – Этого я не могу вам сказать.

    – То есть летом может заключить контракт с клубом?

    – В общем-то да. Думаю, это вполне реально. Мыслей о завершении карьеры у Марата нет. Думаю, он еще будет играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 17:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 апреля 2016, 06:35

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 апреля 2016, 08:30

      В Краснодаре играл хорошо, а в Португалии были какие то семейные проблемы (не офиширует)...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 апреля 2016, 02:11

      В "Краснодаре" он мне понравился, в играх за бугром я за ним не следила, но думаю был не хуже, хотя была информация, что играл мало, то из-за травм, то по семейным обстоятельствам брал тайм-аут

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 18 апреля 2016, 18:26

      Главное здоровья Марату, думаю любую команду усилит, опытный и хороший игрок!

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