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    Пеллегрини недоволен приходом Гвардиолы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что спад команды связан с тем, что в прессе уделяют слишком много внимания смене наставника по окончании сезона.

    «Новость о смене тренера отрицательно сказалась на настрое игроков. В прессе стала появляться информация о том, кто останется в команде, а кто уйдет по окончании сезона.

    Сложно показывать футбол на высоком уровне под таким давлением. Но мы сумели справиться с этой ситуацией и вернулись на прежний уровень», – считает Пеллегрини.

    Напомним, в феврале было объявлено, что по окончании сезона 62-летнего специалиста сменит нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.04.2016 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 00:18

      Хорошая отмазка)

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 апреля 2016, 11:51

      Прессе нужно прекратить гонку информации-сплетен,которая влияет на психологию профессионалов, люди не роботы,если кто не понимает!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > meiram 19 апреля 2016, 00:17

      Прессе по фигу на всё,если кто не понимает!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      iggrok 18 апреля 2016, 11:37

      нашел на что ныть предыдущие году где были твои игроки

      1
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