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  • Симеоне: «Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся»

Симеоне: «Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся»

18 апреля 2016, 08:24
9

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поставил цели для своей команды на оставшиеся туры испанской Примеры.

«Мы рады, что решили свою задачу – гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На это мало кто обратил внимание, но для нас это большая радость.

Теперь впереди нас ждет важнейший матч с «Атлетиком», после чего в Примере останется провести четыре тура. Выиграть все оставшиеся матчи будет трудно, но мы постараемся.

Сейчас турнирное положение требует от нас только одного – побеждать, побеждать и побеждать», – заявил Симеоне.

Напомним, что в матче 33-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Гранаду» с крупным счетом – 3:0.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Испания Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (9)
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artem 81
1460959159
Барселона будет всех крушить
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diadushka
1460968955
Да что там побеждать осталось, все 11 человек заваливайтесь к себе в штрафную, чтобы вам не забили, а там глядишь 1-2 контрвыпада и гол будет....... С такой гнилой игрой всегда и всех можно побеждать, вот только зрелищности вашей команде это не придаст
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nenene
1460997082
Я ненавижу барселону.Но единственная встреча барселоы в котором я болею за барсу-это матч с атлетикой.
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