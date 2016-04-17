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    Бензема: «Горд быть тем, кто я есть»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победного матча 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Мадридская команда выиграла в этой встрече со счетом 5:1, а французский форвард забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Напомним, что 28-летний игрок пропустит предстоящий чемпионат Европы из-за истории с шантажом полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

    «Горд быть тем, кто я есть», – подчеркнул Бензема.

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    Источник: Instagram

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    17.04.2016 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2016, 14:03

      Рядом с ливандовским ты ниже червяка его... он и то не хвастается даже почти всегда победные и нужные голы забивает... а не в год два три раза и то хвастун

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    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 17 апреля 2016, 12:36

      шантажистом и наркоманом

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